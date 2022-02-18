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М-м-м, какой: новый "Холостяк" похвастался сексуальным мускулистым торсом

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М-м-м, какой: новый "Холостяк" похвастался сексуальным мускулистым торсом

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Алекс Топольский, чтобы держать себя в хорошей форме, регулярно занимается спортом.

Главный герой 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" - 32-летний Алекс Топольский – опубликовал в Instagram горячее фото из спортзала.

На нем Алекс запечатлен в черных шортах и с наушниками в ушах. Красавчик продемонстрировал на камеру свой обнаженный мускулистый сексуальный торс.

Алекс Топольский / © Instagram Алекса Топольского
Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Его образ дополнила взъерошенная прическа и щетина на лице. Выглядел Топольский очень соблазнительно.

Напомним, премьера нового сезона шоу "Холостяк" состоится 4 марта.

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