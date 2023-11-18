"Мадам Паутина": в Сети появился трейлер фантастического экшена с Дакотой Джонсон в главной роли

Это фильм из вселенной Человека-паука и первая экранизация комиксов от Sony, в которой главную роль играет женщина.

В Сети появился трейлер фантастического экшена "Мадам Паутина", режиссером которого выступил С. Дж. Кларксон.

Одну из самых загадочных героинь киновселенной Marvel – парамедика Кассандру Вебб – сыграла Дакота Джонсон.

К актерскому составу присоединились также Эмма Робертс, Сидни Суини, Адам Скотт, Изабелла Мерсед, Селест О'Коннор, Тахар Рахим и другие.

Парамедик из Манхэттена – Кассандра Вебб – из-за мутации обнаружила у себя сверхъестественные способности. Она начинает видеть будущее. Вебб знакомится с тремя женщинами, с которыми начинает сотрудничать, чтобы узнать больше о своем прошлом и пережитом роковом настоящем.

В широкий прокат "Мадам Паутина" выйдет 14 февраля 2024 года.

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