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Мадонна поддержит Украину на глобальном онлайн-митинге

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Мадонна поддержит Украину на глобальном онлайн-митинге

Мадонна / Getty Images

Сотни мировых знаменитостей поддерживают Украину после полномасштабного вторжения России.

9 апреля состоится глобальный онлайн-митинг Stand Up For Ukraine, организованный Global Citizen - международной образовательной и правозащитной организации. Это благотворительное мероприятие соберет финансовую и гуманитарную помощь для украинских беженцев. Среди звезд, поддержавших эту инициативу и подтвердивших свое участие, можно отметить Билли Айли, Элтона Джон, Билли Портера, Эллен Дедженерес, Селион Дион, Кэти Перри и многих других.

Сегодня свое участие подтвердила и Мадонна.

© Instagram Мадонны
Instagram Мадонны

Она заинтриговала фанатов, опубликовав в сториз Instagram фото со своими детьми, которые подписала так: "Оставайтесь на связи в ожидании кое-чего особенного", - и добавила эмодзи в виде украинского флага.

© Instagram Мадонны
Instagram Мадонны
© Instagram Мадонны
Instagram Мадонны

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