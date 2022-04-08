Мадонна поддержит Украину на глобальном онлайн-митинге

Сотни мировых знаменитостей поддерживают Украину после полномасштабного вторжения России.
9 апреля состоится глобальный онлайн-митинг Stand Up For Ukraine, организованный Global Citizen - международной образовательной и правозащитной организации. Это благотворительное мероприятие соберет финансовую и гуманитарную помощь для украинских беженцев. Среди звезд, поддержавших эту инициативу и подтвердивших свое участие, можно отметить Билли Айли, Элтона Джон, Билли Портера, Эллен Дедженерес, Селион Дион, Кэти Перри и многих других.
Сегодня свое участие подтвердила и Мадонна.
Она заинтриговала фанатов, опубликовав в сториз Instagram фото со своими детьми, которые подписала так: "Оставайтесь на связи в ожидании кое-чего особенного", - и добавила эмодзи в виде украинского флага.
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