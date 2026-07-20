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- Шоу-бизнес
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Мадонна в коротких шортах произвела фурор своим выступлением на Чемпионате мира по футболу
11-минутное шоу открыла 67-летняя легенда музыки.
Мадонна выступила во время финального матча Чемпионата мира по футболу, в котором развернулась ожесточённая борьба между Испанией и Аргентиной. Шоу в перерыве матча состоялось впервые в истории чемпионата и длилось 11 минут.
Поп-королева решила исполнить хит 2000 года Music, включив в него лишь элементы своего нового сингла Danceteria. На стадионе она появилась в компании легенд бразильского футбола — Роналдо и Роналдиньо.
Певица надела наряд фиолетовых оттенков, созданный для неё брендом Saint Laurent. В частности, она сочетала корсет, топ и бомбер. Также на Мадонне были колготки, чулки и гетры, которые она дополнила сапогами со шнуровкой.
Образ певицы также дополняли очки и украшения с фиолетовыми камнями, которые гармонировали с её нарядом.
Также в перерыве выступили BTS, Джастин Бибер, Шакира, Крис Мартин из Coldplay. Особенно ярким стал выход Шакиры в платье от Roberto Cavalli.