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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

Мадонна в коротких шортах произвела фурор своим выступлением на Чемпионате мира по футболу

11-минутное шоу открыла 67-летняя легенда музыки.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Мадонна

Мадонна / © Associated Press

Мадонна выступила во время финального матча Чемпионата мира по футболу, в котором развернулась ожесточённая борьба между Испанией и Аргентиной. Шоу в перерыве матча состоялось впервые в истории чемпионата и длилось 11 минут.

Поп-королева решила исполнить хит 2000 года Music, включив в него лишь элементы своего нового сингла Danceteria. На стадионе она появилась в компании легенд бразильского футбола — Роналдо и Роналдиньо.

Мадонна, Роналдо и Роналдиньо / © Associated Press

Мадонна, Роналдо и Роналдиньо / © Associated Press

Певица надела наряд фиолетовых оттенков, созданный для неё брендом Saint Laurent. В частности, она сочетала корсет, топ и бомбер. Также на Мадонне были колготки, чулки и гетры, которые она дополнила сапогами со шнуровкой.

Образ певицы также дополняли очки и украшения с фиолетовыми камнями, которые гармонировали с её нарядом.

Мадонна, Роналдо и Роналдиньо / © Associated Press

Мадонна, Роналдо и Роналдиньо / © Associated Press

Также в перерыве выступили BTS, Джастин Бибер, Шакира, Крис Мартин из Coldplay. Особенно ярким стал выход Шакиры в платье от Roberto Cavalli.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
142
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