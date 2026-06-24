Мадонна в коротком кружевном платье посетила показ мод в Париже

Мадонна / © Getty Images

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Американская поп-королева Мадонна посетила показ мужской весенней коллекции Saint Laurent 2027 года, созданной креативным директором бренда Энтони Вакарелло. Мероприятие проходило в Париже, а певица появилась на нём в неожиданном образе — в эффектном платье из кружева.

Её наряд был насыщенного красного оттенка и имел длинные рукава. Платье Мадонна дополнила сетчатыми бежевыми колготками и ярко-розовыми туфлями на каблуке с открытой пяткой, которые также имели черный носок. Певица также добавила шика образу с помощью таких аксессуаров, как очки в роговой оправе и розовая сумка.

Мадонна / © Getty Images

Ранее звезда появилась в кружевном наряде на показе итальянского модного дома Dolce & Gabbana.

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