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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
297
Время на прочтение
1 мин

Мадонна в коротком кружевном платье посетила показ мод в Париже

Звезда появилась на публике и продемонстрировала эффектный образ.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Мадонна

Мадонна / © Getty Images

Американская поп-королева Мадонна посетила показ мужской весенней коллекции Saint Laurent 2027 года, созданной креативным директором бренда Энтони Вакарелло. Мероприятие проходило в Париже, а певица появилась на нём в неожиданном образе — в эффектном платье из кружева.

Её наряд был насыщенного красного оттенка и имел длинные рукава. Платье Мадонна дополнила сетчатыми бежевыми колготками и ярко-розовыми туфлями на каблуке с открытой пяткой, которые также имели черный носок. Певица также добавила шика образу с помощью таких аксессуаров, как очки в роговой оправе и розовая сумка.

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Ранее звезда появилась в кружевном наряде на показе итальянского модного дома Dolce & Gabbana.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
297
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