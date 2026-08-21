Мадонна в ярком наряде показала, как отпраздновала 68-летие в Греции

Мадонна / © Instagram Мадонны

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Мадонна отметила 68-летие на греческом острове Корфу, устроив масштабный семейный праздник. День рождения певица провела в компании детей, возлюбленного Акима Морриса и близких друзей. Кадрами с торжества она поделилась в своем Instagram.

Мадонна / © Instagram Мадонны

Мадонна / © Instagram Мадонны

Певица выбрала для праздника эффектный наряд Dolce & Gabbana — расшитое пайетками платье с объемными цветочными элементами и ярким головным убором с розами. Образ она дополнила золотистыми туфлями и массивными украшениями. Позже Мадонна переоделась в белый наряд и продолжила веселиться вместе с гостями.

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Мадонна / © Instagram Мадонны

Мадонна / © Instagram Мадонны

Мадонна с дочерью / © Instagram Мадонны

За праздничным столом звезда задула свечи на огромном торте в форме сердца, украшенном изображением глаза. Среди гостей были пятеро из шести детей Мадонны: Лурдес, Рокко, Мерси и 13-летние близнецы Стелла и Эстер.

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Мадонна с детьми / © Instagram Мадонны

Мадонна / © Instagram Мадонны

Мадонна с возлюбленным / © Instagram Мадонны

День рождения Мадонны / © Instagram Мадонны

Мадонна / © Instagram Мадонны

«У меня день рождения! Ешьте, молитесь, любите, пейте, танцуйте, бейте тарелки, кормите кошек! Спасибо, Боже!» — написала певица под фото.

Дети Мадонны / © Instagram Мадонны

Судя по кадрам, все пункты программы были выполнены: гости наслаждались греческой кухней, танцевали под живую музыку и участвовали в традиционном развлечении с разбиванием тарелок.

Ранее, напомним, Мадонна в коротких шортах произвела фурор своим выступлением на чемпионате мира по футболу.

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