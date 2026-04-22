Мадонну ограбили: у певицы пропал винтажный наряд, который она надевала на Coachella

Мадонна и Сабрина Карпентер / © Getty Images

17 апреля поп-королева Мадонна удивила гостей музыкального фестиваля Coachella, когда вышла на сцену, чтобы спеть с Сабриной Карпентер, которая была хедлайнером. Вместе с Карпентер Мадонна исполнила свои классические хиты Vogue и Like a Prayer, что произвело фурор не только на фестивале, но и среди фанов певицы во всем мире — люди были в восторге, что снова услышали легенду.

Однако для самой 67-летней Мадонны выступление обернулось кошмаром, ведь после него у нее исчезли вещи. На сцену певица вышла в фиолетовой куртке и корсете, которые надела поверх шелкового платья с кружевом, образ она дополнила длинными перчатками в тон, прозрачными чулками и фиолетовыми сапогами.

© Getty Images

«Этот момент символического возвращения к истокам приобрел совершенно другое значение, когда я узнала, что винтажные вещи, которые я носила, исчезли — мой костюм, который был взят из моих личных архивов — куртка, корсет, платье и все другие элементы одежды», — написала она и Instagram Stories, сообщает Page Six.

«Это не просто одежда, это часть моей истории. Также исчезли другие архивные вещи из той же эпохи», — добавила она и предложила вознаграждение за возвращение вещей.