Магически и чувственно: группа из Карпат презентовала музыкальную афирмацию

Новая группа из Карпат "Люди землі" представила свою первую композицию — балладу в стиле indie-pop под названием "Втеча". В ней о чистой любви, верности себе и важности собственного выбора для создания своего счастья.

В нынешних реалиях нелегко найти спокойное место извне. Так что "Люди землі" помогают отыскать его внутри, путем саундхиллинга в своих песнях – звуковой терапии, синхронизирующей ощущения, знания и интуицию.

"Втеча" пришла зимой, в начале полномасштабной войны. Она о состоянии, когда человек отпускает все то, что мешает, что не усиливает, и следует по зову сердца. Песня сама по себе стала трансформацией для нас и создала безопасное пространство, куда мы возвращались снова и снова по ресурсу и вдохновению. Следовательно, идея безопасного пространства для переживания чувств и эмоций теперь философия нашей музыки", — поделилась группа.

Замысел песни реализовался через историю любви: в финале двое влюбленных нашли для себя безопасное пространство, где есть все то, о чем они мечтают – и уют, и тишина, и сила природы.

Слушать балладу музыканты советуют под теплым одеялом или под звуки костра.

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