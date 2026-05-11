Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 11-13 мая

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11-13 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С понедельника по среду, 11–13 мая, прогнозируется низкая солнечная активность. В этот период ожидаются лишь слабые магнитные колебания с К-индексом 2–3, что соответствует зеленому уровню геомагнитной активности и считается нормальным фоном для магнитосферы Земли.

Геомагнитная обстановка останется стабильной, без резких всплесков активности и сильных магнитных бурь. Это подходящее время для привычного ритма жизни, работы, занятий спортом и активного отдыха.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

