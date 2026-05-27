Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 28-30 мая

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 28-30 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга по субботу, 28–30 мая, прогнозируется умеренная солнечная активность. По данным специалистов, в эти дни возможны лишь слабые геомагнитные колебания с К-индексом 3–4, что соответствует зеленому и желтому уровням активности.

Реклама

Магнитосфера Земли будет оставаться в относительно стабильном состоянии, без сильных всплесков и продолжительных магнитных бурь. Ожидаемые магнитные волнения считаются незначительными и, как правило, не способны заметно влиять на самочувствие большинства людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

Новости партнеров