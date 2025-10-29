Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 30 октября —1 ноября

Прогноз магнитных бурь на ближайшее время / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 30 октября —1 ноября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 30 октября, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие метеозависимых людей, которая к концу дня немного утихнет. В пятницу, 31 октября, и субботу, 1 ноября, ожидаются ощутимые магнитные волнения.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.