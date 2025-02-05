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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 6-8 февраля

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 6-8 февраля

Прогноз магнитных бурь на 6, 7, 8 февраля / Фото: www.credits

В ближайшее время ожидается понижение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6-8 февраля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 6 февраля, ожидается нормальная магнитосфера. В пятницу, 7 февраля, солнечная активность увеличится до несильных магнитных волнений, неспособных влиять на самочувствие людей. В субботу, 8 февраля, магнитосфера придет в норму.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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