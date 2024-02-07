Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 8-10 февраля

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8-10 февраля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

После нескольких дней мощных магнитных бурь ожидается затишье, однако продлится оно недолго – лишь 8 февраля. А уже 9 февраля ожидается геомагнитная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует сильной магнитной буре. Но к 10 февраля магнитосфера должна прийти в норму.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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