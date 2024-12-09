Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 9-11 декабря

В ближайшее время повышение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 9-11 декабря 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В понедельник, 9 декабря, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие метеозависимых людей. Однако уже во вторник, 10 декабря, будет понижение солнечной активности до К-индекса 3 (зеленый уровень) – несильные магнитные волнения. А уже в среду, 11 декабря, ожидается небольшая магнитная буря с К-индексом 4 (желтый уровень).
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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