Магнитные бури: прогноз на выходные, 12-13 октября

В выходные ожидается высокая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 12-13 октября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Геомагнитный шторм, бушевавший последние несколько дней, наконец утихнет. В субботу, 12 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре, которая будет сохранять свою силу и в воскресенье, 13 октября.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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