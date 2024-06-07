Магнитные бури: прогноз на выходные, 8-9 июня

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8-9 июня 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В субботу, 8 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует небольшому геомагнитному волнению, неспособному влиять на самочувствие людей. Однако уже в воскресенье, 9 июня, ожидается повышение до К-индекса 4 (желтый) уровень – небольшой магнитной бури.

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