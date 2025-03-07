Магнитные бури: прогноз на выходные, 8-9 марта

В выходные ожидается повышение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8-9 марта 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В субботу, 8 марта, ожидается повышение солнечной активности ко второй половине дня до К-индекса (желтый уровень), небольшой магнитной бури, которая в воскресенье, 9 марта, усилится до К-индекса 5 (красный уровень) и станет ощутимой.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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