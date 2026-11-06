Маккенна Грейс покорила красную дорожку в роскошном платье с цветочной вышивкой

Маккенна Грейс / © Getty Images

Реклама

Восходящая голливудская звезда Маккенна Грейс продолжает удивлять поклонников стильными образами во время промо-тура фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой». На премьере фильма в Мадриде актриса появилась в чрезвычайно романтичном образе от бренда Miss Sohee.

Маккенна выбрала роскошное платье Cherry Blossom Gown из коллекции Miss Sohee Haute Couture весна-лето 2024. Наряд дополнила нежная розовая объёмная накидка Pink Cape, которая придала ансамблю особую утончённость и сказочное настроение.

Реклама

Маккенна Грейс / © Getty Images

Главным украшением платья стали многочисленные цветочные аппликации, вдохновленные цветением японской сакуры, а также вышитые птицы. Изысканный декор создавал эффект цветущего сада, а тонкая работа с деталями подчеркивала мастерство кутюрного дизайна.

Реклама

Актриса выбрала макияж с дымчатыми тенями, выразительными ресницами, четко очерченными бровями и нежным румянцем на щеках. Сияния добавил хайлайтер, а губы она подчеркнула глянцевой помадой нюдового оттенка. Волосы актрисы были уложены в мягкие свободные локоны с боковым пробором.

Маккенна Грейс / © Getty Images

Новости партнеров