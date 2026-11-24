Маккенна Грейс / © Associated Press

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Актриса Маккенна Грейс сыграла в новой части франшизы «Голодные игры: Рассвет перед Жатвой» и стала главной звездой промо-тура, посвященного этой картине. Несмотря на звездный состав фильма, внимание каждый раз приковывалось именно к девушке, ведь она подбирала для своих выходов невероятные образы, вдохновленные франшизой.

Практически все образы Маккенны были отсылкой к первым нарядам Дженнифер Лоуренс из фильмов «Голодные игры». На красной дорожке нью-йоркской премьеры’ере она продолжила эту модную игру и появилась в индивидуально созданном платье Pamela Rolland из синей органзы, украшенном камнями на лифе и корсете.

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Маккенна Грейс / © Associated Press

Ее образ дополняли украшения от бренда Simon G. Jewelry: серьги с бриллиантами, каффы с бриллиантами, а также многоярусное кольцо.

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Однако завершенность и сказочность образу придали огромные синие крылья, специально созданные для актрисы. Они должны были напоминать крылья Сойки-пересмешницы, которые Дженнифер Лоуренс носила в роли Китнис Эвердин в фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя».

Маккенна Грейс / © Associated Press

Создала эти удивительные крылья 27-летняя Клаудия Марин — профессиональная художница по костюмам. В эксклюзивном комментарии изданию People она сообщила, что у неё было всего около трёх дней, чтобы разработать дизайн и завершить работу над аксессуаром.

Маккенна Грейс / © Associated Press

«В этой индустрии очень малое планируется заранее. Фактически всё происходит неделя за неделей», — отметила она. «Честно говоря, иногда мне хотелось бы, чтобы мода развивалась чуть медленнее», — добавила Марин, у которой есть собственная дизайн-студия Angel Wings Los Angeles.

Маккенна Грейс / © Associated Press

По её словам, идея создать крылья принадлежала стилистке Маккенны Грейс — Молли Диксон. Именно она отвечала за многие образы актрисы на красных дорожках в течение последних месяцев промо-тура, в частности за индивидуально созданный образ от Monique Lhuillier, вдохновленный свадебным платьем Китнис из фильма «В огне».

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«Она разработала все образы Маккенны для промо-тура и является потрясающим стилистом. Я очень рада, что она привлекла меня к этому проекту», — рассказала дизайнер.

Марин подробно описала процесс создания крыльев. Сначала она разработала выкройку основы из поролона и ткани, сформировав её в соответствии с размерами рук Маккенны. После этого дизайнер сшила остальную часть конструкции и добавила специальные каналы для косточек, через которые можно было продеть проволоку для дополнительной прочности. Отдельным вызовом стало изготовление перьев. Для этого Марин использовала гусиные перья и перья серебристого фазана, приобретенные у оптового поставщика, с которым она часто сотрудничает. Дизайнер вручную окрашивала партии перьев в различные оттенки синего.

«Потом у меня случился небольшой приступ паники, но я просто продолжила шить и приклеивать перья, держа перед собой фотографию-образец, пока всё не было готово», — рассказала она.

Марин использовала кадр из фильма, на котором Лоуренс запечатлена в своём культовом образе Сойки-пересмешницы. Однако при создании крыльев возникла одна сложность, о которой зрители, возможно, даже не догадывались.

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«Эти крылья были созданы с помощью компьютерной графики, поэтому сделать абсолютно точную копию было невозможно. В итоге я добавила своё собственное видение», — пояснила Марин.

Дженнифер Лоуренс в фильме «Голодные игры: В огне» / фото: скриншот из видео

Дженнифер Лоуренс в фильме «Голодные игры: В огне» / фото: скриншот из видео

Дизайнер призналась, что очень боялась, что у неё не хватит перьев. К тому же каждое перо нужно было разместить в правильном положении, чтобы обе половины крыльев были симметричными. По словам Марин, создание такого образа, как у Грейс на красной дорожке, может обойтись «очень дорого». По её оценкам, около 20% дохода её бизнеса уходит только на материалы.

Стоимость индивидуально изготовленных крыльев, подобных тем, что надела актриса, составляет от 1500 до 3500 долларов. Окончательная цена зависит от дизайна, стоимости материалов и сроков выполнения заказа.

Марин называет себя большой поклонницей «Голодных игр». В детстве она прочитала все книги серии, поэтому возможность создать крылья Сойки-пересмешницы для фильма показалась ей «чем-то нереальным».

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