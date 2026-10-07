Маккенна Грейс повторила культовый образ Дженнифер Лоуренс из "Голодных игр"

Маккенна Грейс / © Getty Images

Реклама

Маккенна Грейс сыграла Мэйсили Доннер в приквеле к популярной франшизе «Голодные игры: Восход солнца на жатву». Накануне премьеры, которая состоится в ноябре, актриса посетила выставку костюмов «Голодных игр» в парижском Музее Родена, где появилась в необычном наряде.

Для мероприятия Маккенна выбрала платье из архива филиппино-американской дизайнерки Моник Люлье. Наряд из архива бренда специально переосмыслили, чтобы он напоминал свадебное платье, в котором Дженнифер Лоуренс появилась в фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя».

Реклама

Маккенна Грейс / © Getty Images

Этот выбор объединил будущую роль Грейс в франшизе с одним из самых узнаваемых костюмов фильма. Оригинальный образ для Лоуренс в своё время создал индонезийский дизайнер Текс Саверио в сотрудничестве с художницей по костюмам фильма Триш Саммервилл.

Реклама

В основе платья Маккенны Грейс лежит металлическая каркасная конструкция со стразами, дополненная органзой и воланами из шифона на юбке.

«Голодные игры: Восход солнца на жатву» станет шестой частью кинофраншизы, основанной на книгах Сюзанны Коллинз. Фильм является экранизацией её пятого романа из серии и рассказывает о молодом Хеймитче Абернети, которого сыграл 21-летний Джозеф Зада.

Джозеф Зада и Маккенна Грейс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс впервые сыграла Китнис Эвердин в 2012 году. Вторая часть, «В огне», вышла в 2013 году, после чего в 2014 и 2015 годах появились две части «Сойки-пересмешницы». В 2023 году вышел приквел «Голодные игры: Баллада о поющих птицах и змеях» с Рэйчел Зеглер и Томом Блайтом в главных ролях.

Новости партнеров