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Маккенна Грейс повторила культовый образ Дженнифер Лоуренс из "Голодных игр"
20-летняя актриса отдала дань уважения Дженнифер Лоуренс накануне выхода новой части «Голодных игр».
Маккенна Грейс сыграла Мэйсили Доннер в приквеле к популярной франшизе «Голодные игры: Восход солнца на жатву». Накануне премьеры, которая состоится в ноябре, актриса посетила выставку костюмов «Голодных игр» в парижском Музее Родена, где появилась в необычном наряде.
Для мероприятия Маккенна выбрала платье из архива филиппино-американской дизайнерки Моник Люлье. Наряд из архива бренда специально переосмыслили, чтобы он напоминал свадебное платье, в котором Дженнифер Лоуренс появилась в фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя».
Этот выбор объединил будущую роль Грейс в франшизе с одним из самых узнаваемых костюмов фильма. Оригинальный образ для Лоуренс в своё время создал индонезийский дизайнер Текс Саверио в сотрудничестве с художницей по костюмам фильма Триш Саммервилл.
В основе платья Маккенны Грейс лежит металлическая каркасная конструкция со стразами, дополненная органзой и воланами из шифона на юбке.
«Голодные игры: Восход солнца на жатву» станет шестой частью кинофраншизы, основанной на книгах Сюзанны Коллинз. Фильм является экранизацией её пятого романа из серии и рассказывает о молодом Хеймитче Абернети, которого сыграл 21-летний Джозеф Зада.
Дженнифер Лоуренс впервые сыграла Китнис Эвердин в 2012 году. Вторая часть, «В огне», вышла в 2013 году, после чего в 2014 и 2015 годах появились две части «Сойки-пересмешницы». В 2023 году вышел приквел «Голодные игры: Баллада о поющих птицах и змеях» с Рэйчел Зеглер и Томом Блайтом в главных ролях.