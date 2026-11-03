Маккенна Грейс появилась в "огненном" платье на красной дорожке очередной премьеры "Голодных игр"

Маккенна Грейс / © Getty Images

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20-летняя актриса Маккенна Грейс продолжает промотур фильма «Голодные игры: Рассвет — часть 1», в котором сыграла главную роль. Девушка вновь оказалась в центре внимания на мероприятии, но не только благодаря своей роли, но и благодаря образу, который для неё подобрала стилистка Молли Диксон.

Наряд актрисы был от Cong Tri и создан для неё по индивидуальному заказу. Этот наряд особенный тем, что в нём Маккенна воссоздала уже культовый образ Китнис Эвердин — «Девушки в огне» (Girl on Fire) из фильма «Голодные игры: В огне» (The Hunger Games: Catching Fire), которую в своё время сыграла Дженнифер Лоуренс.

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Маккенна Грейс / © Getty Images

Образ актрисы был продуман до мелочей: от локонов до прически с косами. Платье же имело расшитый пайетками креативный лиф в красных, оранжевых и чёрных оттенках, а также плиссированную юбку, которая словно вспыхивала пламенем, когда Маккенна поднимала ткань вверх.

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Маккенна Грейс / © Getty Images

В отличие от образа-омажа Грейс, костюм Дженнифер Лоуренс для фильма 2013 года разработала художница по костюмам Триш Саммервилл.

Дженнифер Лоуренс в фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя» / © скриншот с видео

События нового фильма разворачиваются за 24 года до того, как героиня Лоуренс выйдет на арену. В центре сюжета — юный Хеймитч Абернати в исполнении Джозефа Зады, который участвует в 50-х Голодных играх. Маккенна Грейс играет Мэйзили Доннер — участницу «Голодных игр» от 12-го дистрикта, как и Геймитч.

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