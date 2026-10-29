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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
157
Время на прочтение
1 мин

Маккенна Грейс в сказочном платье с пайетками затмила всех на новой премьере "Голодных игр"

Лондонская премьера запомнится не только самим событием, но и образом, на который хочется смотреть снова и снова.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Маккенна Грейс

Маккенна Грейс / © Associated Press

В ходе промокампании фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой» актриса Маккенна Грейс раз за разом демонстрирует самые разные интересные образы, вдохновленные модой и атмосферой франшизы.

Маккенна Грейс / © Associated Press

Маккенна Грейс / © Associated Press

Однако свой лучший наряд девушка решила продемонстрировать на лондонской премьере этого фильма, которая состоялась в Westfield London. Она появилась в платье от Almée Couture с просто невероятной сказочной вышивкой.

Маккенна Грейс / © Associated Press

Маккенна Грейс / © Associated Press

Изысканные узоры, выполненные из бисера, камней и пайеток.

Кроме того, рисунок на платье напоминал постер к фильму, ведь он воспроизводил пейзажи из него в той же цветовой гамме.

У платья также были тонкие бретельки, длинный шлейф, и оно изысканно и элегантно подчеркивало фигуру актрисы.

Маккенна Грейс / © Associated Press

Маккенна Грейс / © Associated Press

Образ дополнили массивные серьги от Anabela Chan с крупными камнями, яркий макияж и прическа с длинным хвостом.

Маккенна Грейс / © Associated Press

Маккенна Грейс / © Associated Press

Во время промо-тура мы уже не раз видели, как Маккенна и её стилистка Молли Диксон черпали вдохновение в персонажах франшизы «Голодные игры», в частности в культовом образе Дженнифер Лоуренс.

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