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- Шоу-бизнес
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Маккенна Грейс в сказочном платье с пайетками затмила всех на новой премьере "Голодных игр"
Лондонская премьера запомнится не только самим событием, но и образом, на который хочется смотреть снова и снова.
В ходе промокампании фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой» актриса Маккенна Грейс раз за разом демонстрирует самые разные интересные образы, вдохновленные модой и атмосферой франшизы.
Однако свой лучший наряд девушка решила продемонстрировать на лондонской премьере этого фильма, которая состоялась в Westfield London. Она появилась в платье от Almée Couture с просто невероятной сказочной вышивкой.
Изысканные узоры, выполненные из бисера, камней и пайеток.
Кроме того, рисунок на платье напоминал постер к фильму, ведь он воспроизводил пейзажи из него в той же цветовой гамме.
У платья также были тонкие бретельки, длинный шлейф, и оно изысканно и элегантно подчеркивало фигуру актрисы.
Образ дополнили массивные серьги от Anabela Chan с крупными камнями, яркий макияж и прическа с длинным хвостом.
Во время промо-тура мы уже не раз видели, как Маккенна и её стилистка Молли Диксон черпали вдохновение в персонажах франшизы «Голодные игры», в частности в культовом образе Дженнифер Лоуренс.