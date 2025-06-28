Маккензи Скотт: как выглядит первая жена Джеффа Безоса, которую он бросил ради Лорен Санчес

Маккензи Скотт и Джефф Безос / © Associated Press

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На протяжении последних нескольких недель имя Джеффа Безоса — американского миллиардера — особенно часто появляется в новостях, а все из-за того, что 61-летний мужчина решил во второй раз женится. Избранницей богача стала 55-летняя американская телеведущая и бизнес-леди Лорен Санчес.

Бюджет трехдневного праздника в Венеции, по данным инсайдеров, составил около 55 млн долларов. Невеста блистала на мероприятии в свадебном платье от Dolce & Gabbana, в бриллиантах и фате.

Однако до отношений с Лорен Джефф уже был женат. Миллиардер состоял в браке 26 лет с Маккензи Скотт Таттл, они поженились после трех месяцев знакомства. У них четверо детей: три сына и приемная дочь.

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Маккензи Скотт и Джефф Безос, 2003 год / © Associated Press

В 1988 году Маккензи окончила школу Hotchkiss, а в 1992 году Таттл получила степень бакалавра по английскому языку в Принстонском университете. В браке с Маккензи Джефф основал Amazon. Жена была одним из первых ключевых работников компании и активно участвовала в раннем развитии Amazon, работая над названием, бизнес-планом, счетами, доставкой ранних заказов, и ведя переговоры по первому контракту компании на грузоперевозки. После 1996 года Маккензи заняла менее активную роль в бизнесе, сосредоточившись на своей литературной карьере и семье.

Маккензи Скотт и Джефф Безос, 2006 год / © Associated Press

В 2019 году Маккензи подала на развод после того, как стало известно о романе Джеффа и Лорен. Развод сделал ее одной из самых богатых женщин в мире — у пары не было брачного договора и после расставания Маккензи отошло около 35 млрд долларов, а также 4% акций компании Amazon. Она стала третьей самой богатой женщиной в мире и одним из самых богатых людей в целом.

Маккензи Скотт и Джефф Безос, 2012 год / © Associated Press

Маккензи отказалась после развода от фамилии уже бывшего мужа и сделала своей фамилией свое второе имя Скотт. Она редкая гостья на светских мероприятиях и практически нигде не появляется, вместо этого Маккензи очень много жертвует денег на благотворительность и пишет книги.

Маккензи Скотт и Джефф Безос, 2017 год / © Associated Press

Маккензи Скотт и Джефф Безос, 2018 год / © Associated Press

Маккензи Скотт и Джефф Безос, 2018 год / © Associated Press