Маленькая модница: рассматриваем образы дочери Кайли Дженнер - 4-летней Сторми

С младенчества дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта получает все лучшее: громкие вечеринки на праздники, игрушки и, конечно же, брендовую одежду. Часто луки 4-летней девочки не менее эпатажны, чем у ее знаменитой матери.

Выбирая одежду для дочери, Кайли пытается нарядить малышку в лук, похожий на свой. Среди вещей, которые можно увидеть на Сторми, часто Balenciaga, Gucci, Dolce & Gabbana. Важным атрибутом каждого образа малышки всегда являются сумочки, и они у нее не простые, а миниатюрные версии популярных моделей от Louis Vuitton, Jacquemus, Hermès - скорее всего, Кайли такие сумки заказывает специально для дочери.

Также в образах Сторми можно увидеть украшения с бриллиантами и различные модели кроссовок Nike, футболки с принтами и яркие маникюры. Мы собрали несколько оригинальных луков 4-летней модницы.

Кайли Дженнер и Сторми / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Фото: Getty Images

Трэвис Скотт и его дочь Сторми / Фото: Associated Press

Кайли и ее дочь Сторми / Фото: Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / Фото: Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / Фото: Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / Фото: Getty Images

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