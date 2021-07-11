Маленький конфуз на ужине в Каннах: Белла Хадид в корсете сверкнула следами от купальника

Маленький конфуз на ужине в Каннах: Белла Хадид в корсете сверкнула следами от купальника

В рамках Каннского кинофестиваля проходит много других светских мероприятий.

Модель Белла Хадид и экс-первая леди Франции Карла Бруни были запечатлены на ужине Дома Dior во время 74-го ежегодного Каннского кинофестиваля.

24-летняя Белла приехала на мероприятие в белом корсете, который хорошо подчеркивал пышную грудь девушки. Также в нем были видны следы от шлеек купальника, видимо Хадид много времени провела на пляже и загорела. К корсету Белла подобрала широкие белые штаны и белые туфли-лодочки на каблуках. На плече у нее висела маленькая серебристая сумка на металлическом ремешке, на запястье был широкий браслет из камней, а в ушах – массивные серьги тоже с камнями. Белла собрала кудрявые волосы в высокую прическу и сделала вечерний макияж.

Белла Хадид / Getty Images

53-летняя Карла Бруни в этот вечер надела блестящее платье, расшитое пайетками, несколько тонких драгоценных браслетов и кольцо с большим камнем. Волосы уложила локонами и сделала легкий макияж.

Белла Хадид и Карла Бруни / Getty Images

Ранее, напомним, Карла появилась и на красной дорожке кинофестиваля в Каннах. В тот день она блистала перед камерами в роскошном серо-голубом платье на одно плечо от Céline, которое было полностью расшито мелкими пайетками. Лук дополнила босоножками на шпильках в оттенке металлик.

Карла Бруни / Associated Press

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