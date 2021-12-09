Маленький конфуз: у Сары Джессики Паркер порвалась сумка перед премьерой "Секса в большом городе"

Такое случается даже у суперзвезд.
По пути на премьеру продолжения сериала "Секс в большом городе" главная его героиня Сара Джессика Паркер попала в смешную ситуацию - когда она позировала перед фотографами на улице, у нее оторвалась ручка от вечерней сумки.
Хотя звезда свой вечерний аксессуар быстро подняла, момент все равно запечатлении фотографы.
Кстати, сумка у Паркер была от бренда Erdem. Она была выполнена в винтажном стиле, а украшала ее красивая вышивка. Также на Саре Джессике было серо-розовое платье от Oscar de la Renta, сатиновые розовые туфли от ее обувного бренда SJP Collection под названием Duchessa, а также винтажные украшения от Fred Leighton.
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