ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1
Время на прочтение
1 мин

Маленькое черное платье — всегда хороший выбор: Сидни Суини сфотографировали папарацци

Это был безупречно гламурный лук, который идеально подходил для нее.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини появилась на шоу Стивена Колберта в Нью-Йорке и привлекла много внимания. Девушка выбрала для интервью маленькое черное платье с легким ретро-намеком, которое ей очень шло.

Ее платье было от бренда Magda Butrym, который в последние несколько лет очень полюбился многим знаменитостям. Это было мини со складкой ткани на груди и обнаженными плечами. Наряд отлично подчеркивал фигуру девушки.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни дополнила платье прозрачными черными колготками, босоножками на каблуке и солнцезащитными очками. В ее руке была сумка от скандального бренда Brunello Cucinelli. Волосы актриса уложила в лаконичную прическу с подкрученными кончиками.

В Нью-Йорке актриса проводит уже несколько дней, поэтому часто попадала под прицел фотографов. Ранее мы составили гид по ее осеннему стилю.

Образы актрисы Сидни Суини (18 фото)

Сидни Суини_1 / © Associated Press

© Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
1
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie