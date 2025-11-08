- Дата публикации
Маленькое черное платье — всегда хороший выбор: Сидни Суини сфотографировали папарацци
Это был безупречно гламурный лук, который идеально подходил для нее.
Сидни Суини появилась на шоу Стивена Колберта в Нью-Йорке и привлекла много внимания. Девушка выбрала для интервью маленькое черное платье с легким ретро-намеком, которое ей очень шло.
Ее платье было от бренда Magda Butrym, который в последние несколько лет очень полюбился многим знаменитостям. Это было мини со складкой ткани на груди и обнаженными плечами. Наряд отлично подчеркивал фигуру девушки.
Сидни дополнила платье прозрачными черными колготками, босоножками на каблуке и солнцезащитными очками. В ее руке была сумка от скандального бренда Brunello Cucinelli. Волосы актриса уложила в лаконичную прическу с подкрученными кончиками.
В Нью-Йорке актриса проводит уже несколько дней, поэтому часто попадала под прицел фотографов. Ранее мы составили гид по ее осеннему стилю.