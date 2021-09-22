Малышка на миллион: Деми Роуз в кружевном бюстье-корсете похвасталась большой грудью

Малышка на миллион: Деми Роуз в кружевном бюстье-корсете похвасталась большой грудью

Модель в новых сексуальных луках похвасталась пышными формами.

Деми Роуз не устает засыпать фолловеров в Instagram своими пикантными снимками. Вот и сейчас она пополнила фотоблог откровенным контентом.

Деми надела черный кружевной бюстье-корсет и черное белье и устроила фотосет на балконе, откуда открывался прекрасный пейзаж на итальянский курорт – Позитано.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Модель соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя пышное декольте, тонкую талию и широкие бедра. Девушка с такими формами – мечта многих мужчин.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Еще Деми решила показать свой пышный бюст в коричневом бикини с бахромой. Свой пляжный лук она дополнила парео с принтом, которое завязала на талии.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

К слову, в прошлый раз Роуз в коричневом бикини крупным планом продемонстрировала на камеру свои огромные ягодицы.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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