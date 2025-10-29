Малышка на миллион: модель в бирюзовом купальнике с завязками-бантиками продемонстрировала красивую фигуру

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — очень скучает по лету, поэтому решила поделиться с фолловерами в Instagram своими горячими фотографиями с отдыха в райском уголке.

Джессика Гейл

На снимках блондинка позировала в стильном бирюзовом купальнике с драпировкой и завязками-бантиками на плавках.

Джессика Гейл

В этом бикини Гейл выглядела просто роскошно. Она похвасталась пышным красивым бюстом и фигурой «песочные часы».

Джессика Гейл

У Джессики были распущенные волосы, наращенные длинные ресницы, накрашенные розовым блеском губы, французбкий маникюр, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах и золотые браслеты на руке.

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл похвасталась пикантным луком в обтягивающем кэтсьюте с леопардовым принтом, под которым не было бюстгальтера.