Малышка на миллион: модель в провокационном золотом платье из ниток похвасталась пышными ягодицами

Джессика Гейл

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Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл опубликовала в Instagram новые снимки, на которых продемонстрировала соблазнительный образ.

Джессика Гейл

Для импровизированной фотосессии она выбрала провокационное золотое платье макси, созданное из множества тонких нитей. Наряд имел глубокое декольте, полностью обнаженную спину и высокие вырезы на бедрах.

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Джессика Гейл

Тонкие бретели перекрещивались на спине и подчеркивали талию Джессики, а полупрозрачная фактура платья придавала образу пикантности.

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Джессика Гейл

Джессика Гейл

Девушка с разных ракурсов похвасталась стройной фигурой и пышными ягодицами.

Джессика Гейл

Лук Гейл дополнила массивными золотыми браслетами, кольцами и серьгами-гвоздиками. Свои светлые волосы она распустила, а в макияже сделала акцент на пышных ресницах и губах с глянцевым блеском.

Джессика Гейл

Напомним, Джессика Гейл в белом купальнике с золотыми бабочками продемонстрировала идеальную фигуру.

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