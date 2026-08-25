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- Шоу-бизнес
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Малышка на миллион: модель в провокационном золотом платье из ниток похвасталась пышными ягодицами
Джессика Гейл опубликовала серию эффектных фотографий в откровенном наряде, который почти не скрывал ее тело.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл опубликовала в Instagram новые снимки, на которых продемонстрировала соблазнительный образ.
Для импровизированной фотосессии она выбрала провокационное золотое платье макси, созданное из множества тонких нитей. Наряд имел глубокое декольте, полностью обнаженную спину и высокие вырезы на бедрах.
Тонкие бретели перекрещивались на спине и подчеркивали талию Джессики, а полупрозрачная фактура платья придавала образу пикантности.
Девушка с разных ракурсов похвасталась стройной фигурой и пышными ягодицами.
Лук Гейл дополнила массивными золотыми браслетами, кольцами и серьгами-гвоздиками. Свои светлые волосы она распустила, а в макияже сделала акцент на пышных ресницах и губах с глянцевым блеском.
Напомним, Джессика Гейл в белом купальнике с золотыми бабочками продемонстрировала идеальную фигуру.