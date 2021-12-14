Малышка на миллион: Надя Дорофеева в экстремально коротком платье похвасталась стройными ногами

Певица в эффектном наряде сфотографировалась в лифте.

Надя Дорофеева порадовала фолловеров в Instagram новым снимком, на котором она продемонстрировала эффектный образ.

Певица позировала в лифте, украшенном дождиком, в сексуальном серебристом мини-платье с блестками и драпировкой, которое идеально подчеркивало ее стройную фигуру и ноги.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Наряд Надя сочетала с бежевыми босоножками на шпильке. Волосы ее были аккуратно уложены, а на лице был вечерний макияж.

В руке Дорофеева держала бокал с игристым вином.

Кстати, с бокалом алкогольного напитка позировала перед камерой и "Холостячка" Злата Огневич.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

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