Малышка на миллион: Надя Дорофеева в экстремально коротком платье похвасталась стройными ногами

Певица в эффектном наряде сфотографировалась в лифте.
Надя Дорофеева порадовала фолловеров в Instagram новым снимком, на котором она продемонстрировала эффектный образ.
Певица позировала в лифте, украшенном дождиком, в сексуальном серебристом мини-платье с блестками и драпировкой, которое идеально подчеркивало ее стройную фигуру и ноги.
Наряд Надя сочетала с бежевыми босоножками на шпильке. Волосы ее были аккуратно уложены, а на лице был вечерний макияж.
В руке Дорофеева держала бокал с игристым вином.
Кстати, с бокалом алкогольного напитка позировала перед камерой и "Холостячка" Злата Огневич.
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