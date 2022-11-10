Мама едет: Ирма Витовская перевоспитывает итальянскую мафию — смотрите трейлер комедии и приходите в кино с 1 декабря

FILM.UA представляет официальный трейлер украино-итальянской семейной комедии с украинкой в главной роли. Влада Коза в исполнении Ирмы Витовской согреет зрителей своим веселым нравом, утешит и покажет жизнь итальянской мафии изнутри. "Коза Ностра. Мама едет" в кино с 1 декабря 2022 года.

Украинская женщина способна на все - и даже больше - ради своей семьи: язык в интернете выучить, на раз-два в Италию махнуть и, наконец, устроиться домработницей к главе мафиозного клана.

Именно так произошло с главной героиней семейной комедии Владой Козой, которую блестяще сыграла Ирма Витовская. Власть погрузится с головой в конфликты сицилийских мафиози и благодаря своей изобретательности справится со всеми проблемами: разложит по полочкам не только постиранные вещи, но и забытые образы, найдет подход к каждому из детей босса мафии, а еще накормит вкусным украинским борщом. И все это будет происходить под зажигательную музыку "ДахаБраха", которая так подходит темпераменту героини.

"Во время производства фильма Ирма Витовская пережила приключения не меньше, чем ее героиня Влада Коза. Например, она ехала сниматься в Италию на месяц, но из-за пандемии застряла там на целых три. За это время режиссер Джованни Дота и итальянские актеры, с которыми Ирма не только работала, но и отсиживала карантин в гостинице – стали настоящей украино-итальянской семьей. А доснимали фильм в Киеве во время войны. Мы преодолели большой путь за 5 лет производства фильма. И каждого, кто придет в кинотеатр, чтобы получить удовольствие и поддержать наш фильм, мы будем считать родными. Потому что зритель украинского кино – это наша семья!" — автор идеи фильма и режиссер монтажа трейлера Анастасия Лодкина.



Официальный трейлер фильма

Украинская мама — образ, заслуживающий быть центральным в кино. Иногда она раздает советы, даже если ее об этом не просили. Иногда кажется, что ее многовато — и нужна смелость, чтобы об этом хоть намекнуть. Потому что, несмотря на свой легкий нрав, она удивительна внутри. И в ней – море любви и нужды заботиться. Она – мама, и это все объясняет. Но мы знаем, что она всегда на своем городе и пойдет на что угодно ради своей семьи. И наша Влада тоже встревает в мафиозные авантюры, чтобы спасти не только внука, дочь и зятя, но и свою новую итальянскую семью. Мама Влада никого не даст в обиду.

"Коза Ностра. Мама едет" — это именно тот глоток свежего воздуха, который так необходим нам всем сейчас. Мы убеждены, что благодаря выходу этого теплого и атмосферного фильма украинцы в очередной раз вспомнят о непобедимости украинской нации. Еще бы, разве любая другая женщина отважилась бы на такое сомнительное приключение? В этом наша сила и ключ к победе", — руководитель направления кинотеатральной дистрибуции FILM.UA Distribution Надежда Коротушка.

Мужественная, сильная и одновременно немного безумная — мама уже давит на газ! "Коза Ностра. Мама едет" в кино с 1 декабря 2022 года.

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Информационные партнеры фильма: онлайн-журнал "Украинки" и женский журнал Marie Claire.

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