Мама Илона Маска надела вышиванку и пожелала украинцам победы в войне

Звезды со всего мира поддерживают украинцев после жестокого нападения России.

Теперь слова поддержки выразила мать американского миллиардера.

73-летняя Мэй Маск - мама Илона Маска, модель, бизнесвумен и писательница - обратилась в коротком видео к украинцам. Знаменитость пожелала в своем обращении украинцам победы в войне.

"Мое обращение к моему издателю @galinapadalko, ее читателям, коллегам и всем украинцам. Мы верим в вас и вашу борьбу за свободу. Вы вдохновляете мир своим мужеством. Ты победишь! #StandWithUkraine. У многих разрушены дома, убиты друзья и родственники! Столько страха и боли #StopTheWar", - написала она в посте.

Также для видео Мэй Маск надела красивую длинную вышиванку от украинского бренда Yuliya Magdych, выполненную синими нитками. На заднем фоне у знаменитости стояла ее книга, а также в видео был добавлен флаг Украины.

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