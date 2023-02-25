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Мама троих детей: британская телеведущая в леопардовом купальнике похвасталась стройной фигурой

Мама троих детей: британская телеведущая в леопардовом купальнике похвасталась стройной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
335
Время на прочтение
1 мин
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Мама троих детей: британская телеведущая в леопардовом купальнике похвасталась стройной фигурой

Гелен Скелтон/Instagram

39-летняя знаменитость отдыхает на острове в Атлантическом океане.

Британская телеведущая Хелен Скелтон опубликовала в Instagram снимки из отпуска, который она проводит на острове Лансароте, который входит в Канарские острова.

Ведущая продемонстрировала стройную фигуру в леопардовом купальнике на завязках, выходя из океана. Пляжный лук она дополнила солнцезащитными очками, золотыми серьгами-кольцами и подвеской на цепочке.

Гелен Скелтон/Instagram / ©
Гелен Скелтон/Instagram

На курорт Хелен поехала вместе со своими тремя детьми – 7-летним Эрни, 5-летним Луи и 14-месячной Элси Кейт, которых тоже показала фолловерам. Скелтон отлично проводит с ними время.

Гелен Скелтон/Instagram / ©
Гелен Скелтон/Instagram
Гелен Скелтон/Instagram / ©
Гелен Скелтон/Instagram

Кстати, на прогулку она надела майку цвета хаки и джинсовые мини-шорты, подчеркнувшие ее стройные ноги.

Гелен Скелтон/Instagram / ©
Гелен Скелтон/Instagram

Напомним, а британская звезда реалити Хлоя Ферри в оранжево-синем бикини похвасталась пышным декольте.

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Дата публикации
Просмотры
335
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