Мама в брюках, дочь – в мини-шортах: Синди Кроуфорд и Кайя Гербер снялись для Zara

58-летня американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – и ее 23-летняя дочь, тоже модель, Кайя Гербер провели первую шопинг-трансляцию Zara. Это была записанное заранее видео, срежиссированное Дэвидом Лоури, однако с возможностью покупок в реальном времени.

Для проморолика Синди позировала в брючном костюме с атласными лацканами на пиджаке и в босоножках на высоких каблуках, а Кайя – в таком же пиджаке, который надела на голое тело, но сочетала она его с мини-шортами.

Также Кроуфорд показала серию снимков со съемочной площадки. Мама с дочкой позировали в именных креслах.

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Напомним, ранее супермодель Синди Кроуфорд в шляпе и с шоппером сходила на рынок.

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