Мама в кэтсьюте, а дочь - в платье с умопомрачительным вырезом: Белла и Иоланда Хадид на церемонии

Они выбрали наряды в одной цветовой гамме.

26-летняя супермодель Белла Хадид посетила 16-ю церемонию вручения премии "Золотое сердце", организованную благотворительной организацией God's Love We Deliver . Мероприятие девушка посетила со своей матерью - также моделью Иоландой Хадид.

Белла и Иоланда Хадид / Фото: Associated Press

Для светского выхода они оделись в эффектный образы от бренда Michael Kors, который стал одним из спонсором церемонии. Белла надела золотое платье миди с очень глубоким декольте. Этот наряд из новой коллекции весна-лето 2023, который недавно был представлен на Неделе моды.

Образ Белла завершили босоножки на шнуровке, макияж и серьги.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

А вот мать девушки отдала предпочтение трикотажному кэтсьюту бежевого оттенка, который дополнила широким поясом, ботинками на каблуках и пальто в цвет. Волосы Иоланда собрала в хвост, макияж у нее был лаконичным, а из украшений она надела серьги-кольца. Также это мероприятие посетил дизайнер Майкл Корс. Белла не упустила возможности сделать с ним несколько фото.

Белла Хадид и Майкл Корс / Фото: Associated Press

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