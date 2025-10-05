Мама в костюме с принтом polka dot, дочь - в платье с рюшами: Хайди и Лени Клум на фэшн-показе

Лени и Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум и ее 21-летняя дочь Лени Клум посетили показ женской коллекции Elie Saab весна-лето 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Звездная мама выбрала для своего выхода стильный белый костюм с черным принтом polka dot. Наряд состоял из двубортного жакета приталенного силуэта с черными пуговицами и брюк свободного кроя. Обута она была в белые туфли-лодочки. Хайди сделала объемную укладку, макияж с бежевой помадой и использовала накладные ногти разной формы и длины. На лице у нее были массивные черные очки, а в руке она держала черную сумочку.

Лени и Хайди Клум / © Getty Images

На Лени было черное облегающее платье длины миди с рюшами, расшитыми черными пайетками, и сетчатыми вставками. Аутфит девушка дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках и черной сумкой с золотой фурнитурой. У нее была прическа с локонами, макияж с черными стрелками и молочный маникюр и элегантные серьги в ушах.

Напомним, Хайди Клум на фешн-шоу бренда VETEMENTS позировала в откровенном "голом" платье и без бюстгальтера.