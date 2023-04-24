Мама в топе, а дочь в черном костюме: Ким Кардашьян и Норт Уэст на фэшн-церемонии

Звезда реалити-шоу и основательница бренда корректирующего белья SKIMS, 42-летняя Ким Кардашьян, появилась среди гостей церемонии The Daily Front Row Fashion в Лос-Анджелесе. На мероприятие звезда надела эффектный наряд, состоящий из топа-бандо и юбки с высоким разрезом и драпировкой, которая открывала ее ноги.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Образ она дополнила массивными украшениями - браслетами-манжетами и колье с зеркальным эффектом. Обута Кардашьян была в босоножки с ремешком-пружиной, а также сделала макияж в любимой коричневой гамме.

На этом мероприятии Ким появилась со своей старшей дочерью Норт. 9-летняя девочка активно интересуется модой и ранее уже сопровождала мать на Неделе моды в Париже. В этот раз она вышла к фотографам в черном луке, состоящем из жакета, штанов-карго и массивных ботинок от Dolce & Gabbana. Волосы девочка собрала в высокий хвост, а челку уложила в стиле Y2K.

Ким Кардашьян и Норт Уэст / Фото: Getty Images

Читайте также: