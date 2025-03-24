Мама в топе и юбке, а дочь - в костюме: Дженнифер Лопес посетила премьеру мюзикла с 17-летней Эммой

Они посетили культовый спектакль, в котором сыграли Дензел Вашингтон и Джейк Джилленхол.

Певица и актриса Дженнифер Лопес посетила премьеру новой театральной постановки пьесы Уильяма Шекспира "Отелло". Мероприятие прошло в Нью-Йорке на Бродвее.

Дженнифер пришла на премьеру в компании 17-летней дочери Эммы Мерибел Энтони. Они позировали перед фотографами обнявшись, но были одеты в совершенно разные наряды.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Дженнифер появилась на Бродвее в костюме от Zuhair Murad черного цвета, который был расшит камнями и кристаллами Briony Raymond. Наряд состоял из топа-водолазки с длинными рукавами и юбки со шлейфом.

Волосы она собрала в высокий пучок, сделала любимый макияж в коричневой гамме, а также надела гламурные золотые серьги. В руке она держала клатч-коробку от Tyler Ellis.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Эмма отдала предпочтение серому брючному костюму в полоску, который носила в сочетании с рубашкой, лоферами и несколькими украшениями от Vivienne Westwood.

Дженнифер Лопес и ее дочь Эмма / Фото: Associated Press

Напомни, что также часто под прицел папарацци в Нью-Йорке попадает актриса Кэти Холмс, которая тоже играет в театре на Бродвее.

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