Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер посетили гала-вечер LACMA Art + Film в Музее искусств в Лос-Анджелесе. На мероприятии отметили деятелей за их достижения в киноиндустрии, моде и современном искусстве.

Мама с дочкой произвели фурор своими эффектными нарядами от Gucci, сшитыми для них на заказ.

На Кроуфорд было роскошное золотое платье макси по фигуре, обильно расшитое пайетками, бисером и бусинами. Наряд имел оголенные плечи и на нем можно разглядеть цветы и стрекозы.

Лук Синди дополнила черными туфлями, прической с голливудскими локонами, макияжем смоки-айс, золотыми серьгами-листочками, золотыми часами и кольцом.

Кая — вся в маму. Она такая же красивая и роскошная. Как говорит пословица: «Яблоко от яблони недалеко падает».

На девушке было красное платье в пол с пайетками, без рукавов и с округлым вырезом. Модель сделала укладку с локонами, макияж с малиновой помадой и нюдовый маникюр. Из украшений она использовала интересные серьги, металлический браслет и кольца.