Мама в золотом платье, дочь — в красном: Синди Кроуфорд и Кайя Гербер произвели фурор своим появлением на гала-вечере
Звездный дуэт мамы и дочери восхитил публику своими образами от Gucci.
Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер посетили гала-вечер LACMA Art + Film в Музее искусств в Лос-Анджелесе. На мероприятии отметили деятелей за их достижения в киноиндустрии, моде и современном искусстве.
Мама с дочкой произвели фурор своими эффектными нарядами от Gucci, сшитыми для них на заказ.
На Кроуфорд было роскошное золотое платье макси по фигуре, обильно расшитое пайетками, бисером и бусинами. Наряд имел оголенные плечи и на нем можно разглядеть цветы и стрекозы.
Лук Синди дополнила черными туфлями, прической с голливудскими локонами, макияжем смоки-айс, золотыми серьгами-листочками, золотыми часами и кольцом.
Кая — вся в маму. Она такая же красивая и роскошная. Как говорит пословица: «Яблоко от яблони недалеко падает».
На девушке было красное платье в пол с пайетками, без рукавов и с округлым вырезом. Модель сделала укладку с локонами, макияж с малиновой помадой и нюдовый маникюр. Из украшений она использовала интересные серьги, металлический браслет и кольца.