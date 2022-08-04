"Мама - воля, батько - сила": артистка спела о мощи украинского духа

JEVAGA выпустила песню о единстве Украины и рассказала об исцелении.
Украинская артистка JEVAGA выпустила песню о целостности Украины под названием "Моя мила". Певица представила также видео на сингл. В нем появились кадры многострадальных городов после полномасштабного вторжения и нетронутых украинских гор на контрасте. Все это показано через призму женской души и огромную любовь к своей земле. Такую сильную, что в буквальном смысле исцелила артистку.
"За день до записи песни на студии я заболела так сильно, что не могла говорить, не то что петь. Высокая температура, бронхит и совсем пропал голос. Мой саунд-продюсер летел на запись песни из другой страны, так что я не могла его подвести. И не хотела переносить, потому что эмоции во мне бушевали, именно тогда происходили страшные вещи в Мариуполе. Каким же было мое удивление, когда на следующее утро я проснулась с голосом, поправилась за одну ночь! Говорят, что чудес не бывает, но я точно знаю, что они случаются, когда ты любишь и веришь. А я очень верю в нас и нашу победу", — рассказала певица.
В композиции JEVAGA поет о непокорности украинского духа: "Мама - воля, батько - сила! Ти така красива! Як тут не закохатись?" - и этими словами внушает веру в мирное будущее. В финале на последних минутах видео певица оставила свое послание родной стране и всем украинцам.
Напомним, "Моя мила" – это вторая песня JEVAGA об Украине. Предыдущий сингл артистки называется "Все буде Україна".
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