Мамина копия: 15-летняя дочь Миллы Йовович вышла на красную дорожку в милом платье мятного цвета

Юная актриса вышла к фотографам в оригинальном наряде с вырезом.

15-летняя дочь актрисы украинского происхождения Миллы Йовович - Эвер Андерсон - посетила премьеру диснеевского фильма "Питер Пэн и Венди", которая состоялась в Нью-Йорке. В этой картине девочка сыграла Венди Дарлинг - одну из главных ролей.

Эвер Андерсон / Фото: Associated Press

Для мероприятия Эвер надела милое короткое платье мятного оттенка от бренда Miu Miu. С этой маркой она сотрудничает и является их амбассадором.

Образ юная актриса дополнила босоножками на платформах и с ремешками-цепочками, а также сделала голубой педикюр и стильную укладку.

Эвер Андерсон / Фото: Associated Press

Отметим, что Эвер очень похожа на свою знаменитую маму, и, несмотря на то, что эта роль является для нее первой главной, ранее она уже неоднократно снималась в фильмах.

Читайте также: