Мамина радость: Эльза Хоск показала фото с подросшей дочерью

Шведская модель Эльза Хоск любит делиться в блоге фотографиями своей маленькой дочери Тууликки.

33-летняя манекенщица одета в короткий теплый полушубок и джинсы-клеш и обута в кожаные ботинки на каблуках. На лице у Эльзы солнцезащитные очки, а ее длинные волосы распущены. На руках модель держит дочь Тууликки, которой сейчас 10 месяцев.

"Я и моя Т", - подписала фотографии Хоск и добавила к подписи картинку сердца.

Совместных снимков мамы с дочерью в Instagram модели очень много. Эльза Хоск любит выбираться с маленькой дочерью на прогулки, часто показывает, как они проводят время дома даже на съемки модель иногда берет дочь с собой.

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