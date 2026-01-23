Мамы понимают: женщины со всего мира пишут слова поддержки Виктории Бекхэм после заявлений ее сына

Виктория и Бриклин Бекхэм / © Getty Images

Весь мир всколыхнули признания старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов — Бруклина Бекхэма, который решил впервые сделать заявление и рассказать, почему он прекратил общаться с родителями. По его словам, конфликт назревал в течение длительного времени и был вызван рядом событий и ссор между его семьей и любимой Николой Пельтц. Особенно отношения родителей и невестки обострились во время подготовки к свадьбе, которая состоялась весной 2022 года.

Бекхэмы же решили молчать и не комментировать эту ситуацию, однако женщины со всего мира, которые также имеют детей, не критиковали Викторию, на которую навалилось больше всего негатива и обвинений, а наоборот поддержали ее.

На странице в Instagram леди Бекхэм ежедневно появляются новые сообщения от мам, которые пишут что понимают ее и то как она на самом деле любит своего сына.

«@victoriabeckham мы все незнакомцы в интернете, но как мама маме я помолюсь за твое материнское сердце. Я точно знаю, что тебе больно. Я тоже знаю, что ты очень-очень любишь этого ребенка. Мне так жаль».

«Посылаю тебе столько любви. У меня сердце разрывается за вас всех. Мамы всегда знают лучше. Держи голову высоко. Храни любовь в сердце. Люблю тебя!»

«Дэвид и Виктория всегда будут его родителями, а вот Никола может когда-то и не быть его женой. Ему надо научиться на собственных ошибках — им стоит позволить ему это, отпустить его; он сделал свой выбор. Они дали ему хорошую жизнь, и однажды до него дойдет, что они всегда старались как могли.»

«Кто все эти хейтеры, чтобы решать, если никто из нас там не был… Как мама, я знаю: ты хочешь для своего ребенка только самого лучшего… и я знаю, что тебе больно… Отдай все это Господу, дорогая @victoriabeckham — и это тоже пройдет.»

«Леди Бекхэм, сейчас все мамы думают о вас. И вы, и ваш муж чрезвычайно упорно работали, чтобы дать своим детям возможности в жизни, о которых обычные люди из рабочего класса могут лишь мечтать. Да, вы защищали свой бренд, чтобы передать его им. Пожалуйста, держите голову высоко. Он ваш первенец, но у вас есть и другие дети — не позволяйте всему этому повлиять на связь с ними. Берегите себя, мы все вас любим»

«Просто — от одной мамы к другой — я чувствую твою боль. Мир может не видеть твоей борьбы, но ты не одна в этом; мы, мамы, все вместе в этих окопах, поддерживая и держа пространство друг для друга.»

«Я мама, и у меня каждый раз разрывается сердце за вас, когда натыкаюсь на вашу историю онлайн. Держитесь, мама. Вы справитесь.»

«Посылаю любовь и знай — тебя любят очень много людей. Материнскую любовь не сотрет ни один вирусный момент. Песня Mama от Spice Girls сейчас как никогда в тему. Будь сильной, и я надеюсь, что однажды твой сын споет эту песню для тебя — неважно, сколько времени на это понадобится.»

«Я испытываю большое сочувствие к матери, которую публично унизили, в то время как мы точно не знаем, правда ли все сказанное. Это не может не ранить материнское сердце — иначе просто не бывает. Это семейные дела и не чье-то постороннее дело. Если мать, которая обеспечивает свою семью, заботится о своем публичном имидже, это не делает ее злодейкой, плохой матерью или человеком. Вся эта ситуация просто очень печальная.»

«Виктория, думаю, большинство мира на твоей стороне. Болезненно очевидно, кто управляет этой историей. Держи свои границы крепко и не позволяй этому сломать тебя. Вы с Дэвидом — замечательные родители; это высокомерие и развращенное поведение наших детей случается даже у лучших из нас. Держись, будь сильной.»

«Всем на заметку. Потому что это будет абсолютная правда. Бруклин очень пожалеет об этом публичном унижении своей матери, как только он и его жена расстанутся. А Виктория, как и любая из нас, мам, не будет иметь другого выбора, кроме как принять, простить и снова открыть свое сердце. Мамы не совершенны, но и сыновья не совершенны.»

Читала ли леди Бекхэм эти послания от женщин — неизвестно, однако инсайдеры сообщили, что она сейчас в плохом состоянии и шокирована поступком сына. Согласно изданию Mirror, мама четверых детей была полностью разбита, из-за упоминания о «будущей семье» ее старшего сына и того, что она никогда не будет частью их жизни.

Бруклин написал: «Всего лишь хотим мира, приватности и счастья для нас и нашей будущей семьи».

Косвенный намек на будущих внуков, как говорят, был особенно болезненным для Виктории и Дэвида, которые всегда говорили о том, что ставят семью на первое место. Стать бабушкой и дедушкой для них всегда было мечтой, но Бруклин дал понять, что они не будут видеть детей, которых он и Никола могут родить, поскольку пообещал окончательно разорвать отношения. Дэвид и Виктория, по словам источников, были в панике из-за этого заявления, которое фактически оставит их в стороне, если отношения между Бекхэмами и их старшим сыном не улучшатся радикально.

«Виктория в полном шоке, просто на полу, шокирована тем, что ее сын способен на такое. Все шокированы. Но Виктория разбита на куски из-за этого. В то же время она, как и Дэвид, обеспокоена тем, что это может стать концом бренда Beckham из-за обвинений в фальшивости и инсценированных отношениях; они волнуются, что еще он может обнародовать», — рассказали источники.