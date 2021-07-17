Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В нашей подборке вы найдете несколько интересных идей, которые можно воплотить в жизнь в этом месяце.

Маникюр - отражение нашего настроения, индивидуальности и вкуса, поэтому не бойтесь поддаваться эмоциям при выборе цвета или дизайна. А поскольку сейчас лето, можно позволить себе сделать ногти яркими, с абстрактным рисунком, цветочными мотивами или вовсе попросить мастера нарисовать ваш любимый фрукт. Тем более что сейчас необычные дизайны в моде.

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Идеи маникюра (26 фото)

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