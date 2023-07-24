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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1386
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

В нашей новой подборке маникюров вы найдете совершенно разные идеи, которые отлично будут смотреться на любой длине ногтей. Сейчас в тренде продолжают оставаться нежные дизайны, а также абстракция и французские маникюры. Цветочные мотивы немного отошли на второй план.

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Дата публикации
Просмотры
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