Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

В нашей новой подборке маникюров вы найдете совершенно разные идеи, которые отлично будут смотреться на любой длине ногтей. Сейчас в тренде продолжают оставаться нежные дизайны, а также абстракция и французские маникюры. Цветочные мотивы немного отошли на второй план.

Читайте также:

Идеи маникюра (26 фото)