Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.
В нашей новой подборке маникюров вы найдете совершенно разные идеи, которые отлично будут смотреться на любой длине ногтей. Сейчас в тренде продолжают оставаться нежные дизайны, а также абстракция и французские маникюры. Цветочные мотивы немного отошли на второй план.
Читайте также:
- Вредят ли УФ-лампы для маникюра коже рук
- Патриотический маникюр: идеи дизайна
- Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы
- Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях