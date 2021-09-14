Мантия, золотые доспехи и комбинезон: американский рэпер показал на красной дорожке сразу три образа

Мантия, золотые доспехи и комбинезон: американский рэпер показал на красной дорожке сразу три образа

22-летний рэпер Lil Nas X обожает эпатировать публику своими провокационными луками. На Балу Института костюма он устроил переодевание с тремя луками.

Провокационный рэпер - Lil Nas X не мог пропустить главное модное событе года - Met Gala, которое прошло в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Его без сомнений можно назвать королем Бала Института костюма.

Музыкант продемонстрировал на красной дорожке сразу три эффектных лука. Сначала Lil Nas X вышел на публику в огромной бежевой бархатной мантии от Versace с блестящей вышивкой и шлейфом.

Lil Nas X / Associated Press

Два охранника помогли парню ее снять, чтобы показать второй образ. Под мантией на рэпере были золотые доспехи, в которых он был похож на современного рыцаря.

Lil Nas X / Associated Press

Lil Nas X / Associated Press

Lil Nas X / Associated Press

Свой аутфит он дополнил золотыми серьгами и стрелки на глазах.

Lil Nas X / Associated Press

Lil Nas X / Associated Press

Затем к Lil Nas X вновь подошли охранники и помогли ему снять доспехи. Музыкант продемонстрировал свой третий образ – гламурный обтягивающий комбинезон на молнии, расшитый бисером, пайетками и блестками. На шее у него было золотое ожерелье-чокер от Versace.

Lil Nas X / Associated Press

Lil Nas X / Associated Press

Наряд он дополнил черными ботинками на грубой подошве и золотым маникюром.

Напомним, пару дней назад рэпер своим провокационным луком произвел фурор на красной дорожке премии MTV Video Music Awards 2021. Там он появился в наряде Versace лавандового цвета, который состоял из экстравагантнго смокинга с длинным шлейфом и брюк.

Рэпер Lil Nas X / Associated Press

Наряд был украшен россыпью страз. А смокинг имел декольте, которое немного обнажало его грудь и плечо.

Рэпер Lil Nas X / Associated Press

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