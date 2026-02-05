Марго Робби надела платье украшенное волосами и браслет-реликвию писательницы Эмили Бронте

Марго Робби / © Associated Press

Реклама

Марго Робби снова заставила мир замереть, когда она вышла на красную дорожку. Актриса в рамках промо-тура к фильму «Грозовой перевал» появилась перед камерами в Лондоне — 5 февраля в британской столице состоялся премьерный показ картины снятой по мотивам романа Эмили Бронте.

Марго Робби / © Associated Press

Стилист актрисы Эндрю Мукамал снова превратил ее в героиню фильма Кэтрин Эрншоу, но это было его современное видение эстетики 19 века. Марго надела платье бежевого цвета от бренда Dilara Findikoglu, оттенок которого практически сливался с ее кожей и создавал так называемый «голый» эффект.

Марго Робби / © Associated Press

Хотя на самом деле прозрачные вставки на платье были — на корсете и юбке. Также наряд украшало кружево на лифе, длинный шлейф, шнуровка на спине и рюши на ягодицах. Но главным украшением платья стало декорирование искусственными волосами, которые были заплетены в косы и пришиты узорами на корсете и юбке, напоминая цепи. Также это было отсылкой к моде 19 века, ведь тогда из волос делали украшения и носили их в кулонах на память.

Реклама

Марго Робби / © Associated Press

В некоторых местах этот декор из волос также был украшен золотыми винтажными брошами Boucheron. Также драматизма моменту добавил дождь, ведь его капли падали на платье и оставляли темные следі на нежной ткани.

Марго Робби / © Associated Press

Украшения Робби были от Jessica McCormack, макияж ее был нежным, но насыщенным — с большим количеством румян на щеках. Также Марго собрали волосы в прическу, чтобы не отвлекать внимания от платья.

Марго Робби / © Associated Press

Также в луке актрисы была одна деликатная деталь — ее руку украшал браслет, сделанный из настоящих волос писательницы Эмили Бронте — автора бессмертного романа «Грозовой перевал».

Марго Робби / © Associated Press

Вероятно то, что Марго одолжила уникальное произведение искусства для премьеры фильма вызовет споры в обществе.

Реклама