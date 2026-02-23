Марго Робби надела прозрачное платье, которое дополнила самой обсуждаемой сумкой 2026 года

Марго Робби / © Getty Images

После безусловного успеха своего нового фильма «Грозовой перевал» актриса Марго Робби посетила еще одно мероприятие — фестиваль Tropfest 2026 в Сиднее. Актриса стала одной из членов экспертного жюри на этом фестивале, однако внимание снова привлекла одеждой.

Марго и ее стилист Эндрю Мукамал сделали очень смелое модное сочетанием — актриса надела абсолютно прозрачное черное шифоновое платье с атласным бюстье и шортами-боксерками, которые были украшены цветочным кружевом. А вот черное платье Робби было с аппликацией в виде птиц на груди, имело шлейф и отделку бисером на подоле.

Этот ансамбль был от Модного дома Chanel и дизайнер Матье Блази презентовал вещи во время показа коллекции весна-лето 2026 в Париже.

Также Марго дополнила платье черными туфлями Chanel с открытой пяткой, лаконичными украшениями и легким дневным макияжем, который подчеркивал ее естественную красоту. Однако была в этом луке еще одна деталь — в руке Марго держала необычную сумку, которую Блази также презентовал во время Недели моды.

Эта сумка выполнена из тонкого полупрозрачного шифона и является переосмыслением самой культовой сумки Chanel — Timeless.

В своем Instagram Эндрю Мукамал показал также подробнее образ актрисы и аксессуары, в частности эту невесомую сумку.

