Марго Робби появилась в платье с культовым принтом черепа, которое также носила Кейт Мосс

Марго Робби

В середине нулевых, примерно между 2004 и 2007 годами, особой популярностью пользовались вещи с принтом в черепа. Одним из первых вещи с таким принтом запустил в продажу в то время бренд Alexander McQueen, а дальше мода на это распространилась и на массмаркет.

В те годы среди поклонников принта британского бренда были такие звезды как Ким Кардашьян и сестры Олсен, а первой платье с таким рисунком надела супермодель Кейт Мосс.

Кейт Мосс, 2004 год / © Getty Images

Модель вышла на подиум в легком прозрачном платье шоколадного оттенка и с многослойной юбкой, которая роскошно разлеталась во время танца, который Мосс продемонстрировала на подиуме.

Шоу состоялось в 2004 году в Лондоне.

Кейт Мосс, 2004 год / © Getty Images

Спустя 20 лет актриса Марго Робби снова вернулась к принту с черепами, когда появилась в подобном шоколадном платье на мероприятии в Австрии. Фотографиями в наряде поделился в Instagram стилист актрисы Эндрю Мукамал.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

На спине у платья Марго был глубокий вырез, почти до ягодиц.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Образ актриса дополнила черной сумкой-мешочком от Hunting Season и обувью от Alexander McQueen.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Также что было очень заметно в этом луке актрисы — яркий макияж, который для Робби не характерен. На этот раз у актрисы были подведены глаза, а волосы она уложила в легкие локоны.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Сукня Марго Робби / видео: Andrew Mukamal