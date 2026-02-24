- Дата публикации
Марго Робби появилась в платье с культовым принтом черепа, которое также носила Кейт Мосс
Актриса выбрала эффектное платье, которое является новой версией легендарного наряда. Платье Робби создано Шоном Макгирром — креативным директором McQueen.
В середине нулевых, примерно между 2004 и 2007 годами, особой популярностью пользовались вещи с принтом в черепа. Одним из первых вещи с таким принтом запустил в продажу в то время бренд Alexander McQueen, а дальше мода на это распространилась и на массмаркет.
В те годы среди поклонников принта британского бренда были такие звезды как Ким Кардашьян и сестры Олсен, а первой платье с таким рисунком надела супермодель Кейт Мосс.
Модель вышла на подиум в легком прозрачном платье шоколадного оттенка и с многослойной юбкой, которая роскошно разлеталась во время танца, который Мосс продемонстрировала на подиуме.
Шоу состоялось в 2004 году в Лондоне.
Спустя 20 лет актриса Марго Робби снова вернулась к принту с черепами, когда появилась в подобном шоколадном платье на мероприятии в Австрии. Фотографиями в наряде поделился в Instagram стилист актрисы Эндрю Мукамал.
На спине у платья Марго был глубокий вырез, почти до ягодиц.
Образ актриса дополнила черной сумкой-мешочком от Hunting Season и обувью от Alexander McQueen.
Также что было очень заметно в этом луке актрисы — яркий макияж, который для Робби не характерен. На этот раз у актрисы были подведены глаза, а волосы она уложила в легкие локоны.